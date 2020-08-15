В Польшу обсудить актуальные международные вопросы приедет госсекретарь США Майкл Помпео

Польша последняя страна, которую госсекретарь США посетит в рамках европейского турне. До этого Майкл Помпео побывал в Чехии, Словении и Австрии.

В Варшаве у него запланированы встречи с президентом Анджеем Дудой и другими высокопоставленными польскими чиновниками. С ними Помпео обсудит ситуацию в Белоруссии и предложение провести там новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей. Об этом госсекретарь США объявил несколько дней назад, вчера к этому призвал власти Белоруссии и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Обсудят стороны и новые санкции, которые накануне министры 27-ми стран ЕС предложили ввести в отношении официальных лиц Белоруссии. Это вызвано жестоким подавлением протестов в республике после выборов президента.

Госсекретарь США и министр обороны Польши Мариуш Блащак подпишут соглашение о военном сотрудничестве между странами. Согласно ему около тысячи американских военных из 12-ти тысяч дислоцированных в Германии будут переброшены в Польшу. Церемония пройдет в президентском дворце в Варшаве в присутствии Дуды.

Помпео в Польше также поучаствует в торжествах, посвящённых столетию Варшавской битвы.