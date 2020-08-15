Очередная массовая акция проходит в Хабаровске

Пришедшие к полудню на площадь Ленина митингующие не стали долго там задерживаться, а сразу двинулись по главной улице краевой столицы, сообщает новостной портал DVHAB.RU, отмечая многочисленность мероприятия. В свою очередь, мэрия сообщила о снижении численности акции, оценив ее в 1,5 тысячи.

Впереди шествия большая растяжка в цветах герба Хабаровского края, но лозунг в поддержку не Сергея Фургала, а событий в Белоруссии. Силовики тем временем продолжают привлекать к ответственности наиболее активных участников протестов.

У субботних акций, которые от ежедневных заметно отличаются своей массовостью, по-прежнему нет единого организатора. Информация о начале мероприятия и месте ее проведения распространяется по социальным сетям.

Впрочем, за месяц протестов горожане и жители края уже выучили распорядок. Участники встречаются возле здания региональной администрации и идут шествием по центру города. Многотысячная акция проходит сегодня уже в шестой раз.

До этого силовики ни разу не вмешивались в происходящее. Впрочем, несколько задержаний все же случилось. Штрафы и несколько суток ареста получили те, кого власти считают зачинщиками, которые заводят толпу и выкрикивают лозунги, объяснял городской прокурор. Но претензии со стороны полиции пока не носят массовый характер.

Требования демонстрантов не меняются. Они хотят открытого следствия над бывшим губернатором Сергеем Фургалом и суд над ним в Хабаровске.

Акцию в поддержку Фургала в Москве собирались ранее провести в ЛДПР. Партии не удалось согласовать митинг.