Участок «красной» ветки московского метро закрывается на пять дней. С сегодняшнего дня и до 20 августа поезда не будут ходить от «Саларьево» до «Коммунарки». Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать от «Саларьево» до «Коммунарки» с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта. При этом проезд по «выделенкам» для такси будет запрещен.
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