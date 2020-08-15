Участок «красной» ветки московского метро закрывается на пять дней. С сегодняшнего дня и до 20 августа поезда не будут ходить от «Саларьево» до «Коммунарки». Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать от «Саларьево» до «Коммунарки» с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта. При этом проезд по «выделенкам» для такси будет запрещен.