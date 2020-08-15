Госсекретарь США Майко Помпео отправится из Австрии в Польшу. В Варшаве он встретится с президентом страны Анджеем Дудой, премьером Матеушом Моравецким и главой МИД Яцеком Чапутовичем. Они обсудят двусторонние отношения, в частности, усиление сотрудничества в сфере обороны, передает Интерфакс. Ожидается, что на переговорах в Варшаве стороны подпишут соглашение об усилении обороны, которое, по словам помощника госсекретаря Филипа Рикера, способствует «более широкой трансатлантической безопасности». Документ, в частности, предусматривает увеличение на одну тысячу контингента американских военных на ротационной основе. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что этот договор «усилит сдерживание России и укрепит НАТО».