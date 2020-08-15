Штаб Светланы Тихановской объявил о создании Координационного совета «для обеспечения трансфера власти». В него, по мнению кандидата в президенты Белоруссии, должны войти все, кто заинтересован в диалоге. Это и трудовые коллективы, и организации гражданского общества, партии и профсоюзы. Заявление опубликовано в телеграм-канале объединенной пресс-службы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Тихановская призвала сотрудников правоохранительных органов отказаться от выполнения «преступных приказов». В предыдущем видеообращении она призвала мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания в эти выходные.

После выборов Тихановская покинула Белоруссию, сейчас она находится в Литве.