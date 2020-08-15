В Минске сегодня простятся с Александром Тарайковским, погибшим во время акции протеста в минувший понедельник. По версии МВД, он пытался бросить в сотрудников ОМОН взрывное устройство, и оно сдетонировало у него в руках. Однако, родные погибшего в это не верят. Они говорят, что у мужчины при себе был только телефон. Супруга Тарайковского рассказала, что незадолго до случившегося муж позвонил и сказал, что возвращается домой. Его отец считает, что сына застрелили. Он сказал РБК, что у него есть видео, которое об этом свидетельствует. О том, что Тарайковский получил пулевое ранение ранее сообщала группа Conflict Intelligence Team, которая провела свое расследование. Протестующие выдвигали версию, что он погиб из-за попадания светошумовой гранаты.