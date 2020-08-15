Разработчики социальной сети «Аура», почти половина которой принадлежит «Яндексу», решили закрыть проект. Последние полгода он развивался как отдельный и самостоятельный сервис. Но недавно команда решила прекратить эксперимент, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса». Сооснователь соцсети Герман Царев пояснил, что за 5 месяцев «Аура» выросла на 70% — с 50 тысяч до 85 тысяч зарегистрированных пользователей. Это хороший, но не кратный рост, отметил он.

Социальную сеть «Аура» «Яндекс» начал тестировать в марте прошлого года. Сервис основали на технологиях искусственного интеллекта. С помощью него можно автоматически находить собеседников с похожими увлечениями и окружением.