Вашингтон в ближайшие дни возобновит усилия по возвращению санкций ООН в отношении Ирана. Постпред Соединенных Штатов при всемирной организации Келли Крафт считает, что у США есть полное право инициировать пересмотр положений предыдущих резолюций Совета Безопасности. Ранее Крафт заявляла о намерении «загнать в угол» Россию и Китай в СБ ООН из-за их позиции по Ирану. Вынесенный США на голосование в СБ ООН проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Тегерану не набрал сегодня необходимого количество голосов. Предложенный Вашингтоном документ поддержало лишь две страны — сами США и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Одиннадцать стран, включая участников иранской ядерной сделки (Великобритания, Франция и Германия) при голосовании воздержались.
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