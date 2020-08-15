Живущий в Сан-Франциско бизнесмен Микита Микадо предложил белорусским силовикам помощь, если те покинут службу

Живущий в Сан-Франциско основатель стартапа PandaDoc Микита Микадо предложил белорусским силовикам финансовую помощь, если те покинут службу и перестанут применять насилие к протестующим. В своем обращении, опубликованном в инстаграме, бизнесмен выразил уверенность, что силовиками манипулируют. Им грозятся кредитами и долгами за обучение, контрактами и репрессиями. Но ничего этого не будет, если победит народ. А если проиграет, то будет 37-й год. Многим придётся бежать из страны, уверен Микадо. Он создал сайт, где можно оставить заявку о помощи или о том, чем кто может помочь. Стартапер призвал других предпринимателей присоединиться к его инициативе.