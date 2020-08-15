Украина продолжит заочное уголовное преследование в отношении россиян, которых Белоруссия передала России. Об этом сказал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов изданию «Украинская правда». Накануне в офисе президента Владимира Зеленского высказали сожаление по поводу случившегося, подчеркнув, что в Киеве ожидали «более юридически корректного и взвешенного решения». Генпрокурора Украины направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян, подозревая их в участии в боевых действиях в Донбассе. Вчера российская Генпрокуратура сообщила, что 32 задержанных перед выборами в Белоруссии россиянина, которых в Минске считают бойцами ЧВК Вагнера, уже вернулись на родину. Еще один, имеющий также белорусское гражданство, остался в республике.