Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу анонсировал изменения в команде после ее вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу анонсировал скорые изменения в футбольной команде после ее вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов. В матче за выход в полуфинал каталонский клуб встречался с мюнхенской «Баварией» и проиграл со счетом 2:8. Впервые в своей истории «Барселона» пропустила восемь мячей в одном матче еврокубков. Бартомеу извинился перед болельщиками и партнерами.

Следующим соперником «Баварии» будет победитель сегодняшнего матча между «Манчестер Сити» и «Лионом». Полуфинал запланирован на 19 августа.