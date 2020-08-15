Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов. Ее миссия заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского военного ведомства. В министерстве отмечают, что главная цель — улучшить понимание природы и происхождения НЛО. Ранее сообщалось, что Пентагон собирается сформировать рабочую группу по исследованию НЛО, которые наблюдали летчики американских ВВС.