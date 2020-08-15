Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. «За» проект выступили США и Доминиканская Республика, «против» — Россия и Китай. 11 государств-членов решили воздержаться. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что СБ ООН не смог выполнить свою основную миссию по поддержанию международного мира и безопасности. В свою очередь, постпред Соединенных Штатов при всемирной организации Келли Крафт заявила, что США в ближайшие дни начнут работать над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана.
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