Сто стипендиатов специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи отказались от наград. Они пояснили, что им стыдно нести это звание, когда глава государства допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан. В открытом письме, которое опубликовал белорусский портал Tut.by, авторы отметили, что «белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране», в которой «царит атмосфера негодования и страха», а результаты выборов президента «вызывают сомнения у большинства белорусских граждан». Подписавшиеся потребовали освободить политзаключенных и задержанных в ходе акций протестов, прекратить насилие со стороны силовиков, преследование журналистов и «искажение информации в государственных СМИ», а также провести новые выборы президента.
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