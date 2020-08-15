Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Военные сообщили, что это сделано в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой над израильской территорией. Как говорится в Twitter ведомства, в ходе атаки был поражен аванпост комплекса ПВО палестинского исламистского движения, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты.
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..