Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Военные сообщили, что это сделано в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой над израильской территорией. Как говорится в Twitter ведомства, в ходе атаки был поражен аванпост комплекса ПВО палестинского исламистского движения, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты.