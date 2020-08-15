Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предложил изменить Конституцию страны. Такое заявление он сделал на фоне протестов, которые продолжаются уже больше месяца. Демонстранты требуют отставки правительства и генпрокурора. Борисов пояснил, что нынешняя Конституция была принята в другой исторический период, при других политических обстоятельствах, при другом международном статусе страны. Среди предлагаемых изменений — сокращение числа депутатов, упразднение Высшего судебного совета, ограничение мандата главного прокурора и председателей Верховного суда.