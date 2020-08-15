Белоруссия отказала во въезде европейским депутатам. В пограничном комитете сказали, что власти не обязаны сообщать причины отказа в посещении страны. Об этом сообщает белорусское бюро «Радио свобода». Депутаты планировали оценить ситуацию в Республике после выборов, пообщаться с задержанными, правительственными чиновниками и представителями неправительственных организаций. Депутаты отметили, что своими действиями официальный Минск отказывается от любой возможности для диалога. Ранее ЕС начал работу над санкциями против ответственных за фальсификацию результатов голосования на выборах президента Белоруссии и насилие во время протестов.
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