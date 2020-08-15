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02:08, 15 августа 2020

Киев «с сожалением» воспринял решение Белоруссии отпустить задержанных россиян, которых Минск считал боевиками ЧВК

Киев «с сожалением» воспринял решение Белоруссии отпустить задержанных россиян, которых Минск считал боевиками ЧВК Вагнера. Об этом говорится в Telegram пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского. В сообщении отмечается, что «Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения». Накануне Генпрокуратура России сообщила, что 32 задержанных перед выборами в Белоруссии россиянина уже вернулись на родину. Еще один, который имеет также белорусское гражданство, остался в республике. Между тем, выдачи 28 из них добивалась генпрокурора Украины пол подозрению в активном участии в боевых действиях в Донбассе.



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