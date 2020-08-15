Киев «с сожалением» воспринял решение Белоруссии отпустить задержанных россиян, которых Минск считал боевиками ЧВК Вагнера. Об этом говорится в Telegram пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского. В сообщении отмечается, что «Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения». Накануне Генпрокуратура России сообщила, что 32 задержанных перед выборами в Белоруссии россиянина уже вернулись на родину. Еще один, который имеет также белорусское гражданство, остался в республике. Между тем, выдачи 28 из них добивалась генпрокурора Украины пол подозрению в активном участии в боевых действиях в Донбассе.