Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, таким образом впервые за более чем десятилетие открыта возможность для мирового спонсора терроризма продавать и покупать обычные вооружения без ограничений ООН впервые за более чем десятилетие. Госсекретарь назвал «непростительной» «неспособность СБ ООН действовать решительно в интересах защиты международного мира и стабильности».

Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет.