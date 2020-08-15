Мюнхенская «Бавария» со счетом 8:2 разгромила «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Каталонский клуб покинул футбольный турнир. Впервые с 2014 года команда осталась без трофеев. «Барселона» вылетела не только из Лиги чемпионов, но и из розыгрыша Кубка Испании.