Федеральная резервная система США сообщила об экспериментах с цифровыми валютами. Речь не идет о запуске цифрового доллара, рассказала член Совета управляющих ФРС Лейл Брэйнард, чьи слова приводит издание CoinDesk. По ее словам, помимо внутренних исследований проводится совместная с Массачуссетским технологическим институтом работа над «созданием и тестированием гипотетической цифровой валюты, которая ориентирована на использование центральным банком США.

ФРС США в начале года объявила, что изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты. Китай с конца прошлого года работает над запуском цифрового юаня.