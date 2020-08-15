Средний семейный доход членов правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева

Средний семейный доход за прошлый год членов правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева за 2018-й — 2,05 миллиарда рублей против 1,87. Это следует из деклараций чиновников, изученных РБК. При этом доходы нынешних членов правительства были получены еще при премьер-министре Медведеве — кабинет Мишустина был сформирован в январе этого года. Кроме того, поскольку состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
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