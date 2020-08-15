В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом. Всего в столице за время эпидемии скончались более 4 645 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб. По последним данным, в городе выявлена 251 тысяча случаев заражения. Выздоровели почти 150 тысяч человек.

Москва находится на 3-м этапе снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией. Власти требуют ношения масок и перчаток в общественных местах.