Стипендиаты специального фонда президента Белоруссии массово отказались от званий и привилегий

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся массово отказались от званий и привилегий. Они объяснили, что сделали это во имя справедливости и мира. По их словам, им стыдно нести это звание. Текст открытого письма опубликовало издание Tut.by. В нем говорится, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности и не могут спокойно высказывать свое мнение. Подписавшиеся потребовали отставки президента страны Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и задержанных в ходе протестов, проведения новых выборов. Они также призвали остановить насилие со стороны милиции и преследование журналистов.
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