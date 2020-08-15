Министерство обороны предложило сделать конфиденциальной почти всю информацию в сфере обороны

Проект приказа опубликован на портале правовой информации. Предполагается, что к служебной тайне не будут относиться данные о чрезвычайных происшествиях, фактах нарушения прав и свобод и информация о загрязнении окружающей среды. Открытыми хотят оставить сведения, публикация которых обязательна в рамках международных договоров.

За разглашение служебной тайны по закону грозит штраф до пяти тысяч рублей.