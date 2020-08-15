В нескольких столичных парках сегодня покажут фильмы молодых российских режиссёров

Это произойдет в рамках «Фестиваля уличного кино».

Этим вечером кинопоказы пройдут в четырёх парках Москвы. Как сказано на официальном сайте мэрии, в программе будет десять короткометражных фильмов продолжительностью от двух до двадцати минут. В зелёном театре Бабушкинского парка и в саду имени Баумана начало запланировано на 19 часов, а в Перовском парке и летнем кинотеатре парка «Фили» — на 20 00.

В рамках конкурса зрители смогут увидеть фильмы «Маруся» Светланы Устиновой, Ecolove Дмитрия Григорьева, «Ничто не может помешать нам любить» Ян Гэ и другие.

Показы в рамках «Фестиваля уличного кино» проходят в Москве с 2014-ого года. На этот раз из-за эпидемии коронавируса, на них будут пускать ровно вдвое меньше людей.

Работы, которые не попали в конкурс фестиваля, всё равно покажут в столичных парках. Некоторые из них можно будет увидеть в начале осени.