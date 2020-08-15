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00:03, 15 августа 2020

Очередная массовая акция в поддержку Сергея Фургала ожидается сегодня в Хабаровске

Силовики тем временем продолжают привлекать к ответственности наиболее активных участников протестов.

У субботних акций, которые от ежедневных заметно отличаются своей массовостью, по-прежнему нет единого организатора. Информация о начале мероприятия и месте ее проведения распространяется по социальным сетям. Впрочем, за месяц протестов горожане и жители края уже выучили распорядок. Участники встречаются возле здания региональной администрации и идут шествием по центру города. Многотысячная акция может пройти уже в шестой раз.

До этого силовики ни разу не вмешивались в происходящее. Впрочем, несколько задержаний все же случилось. Штрафы и несколько суток ареста получили те, кого власти считают зачинщиками, которые заводят толпу и выкрикивают лозунги, объяснял городской прокурор. Но претензии со стороны полиции пока не носят массовый характер. Требования демонстрантов не меняются. Они хотят открытого следствия над бывшим губернатором Сергеем Фургалом и суд над ним в Хабаровске.

Акцию в поддержку Фургала в Москве собирались ранее провести в ЛДПР. Партии не удалось согласовать митинг.



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