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00:01, 15 августа 2020

В Минске сегодня состоится прощание с участником протестов, погибшим на акции в минувший понедельник

Его гибель вызвала много вопросов.

Близкие Александра Тарайковского просят всех жителей Минска прийти на церемонию прощания, чтобы отдать долг памяти человеку, который был убит за свободу Белоруссии, об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live. Супруга погибшего мужчины сказала белорусскому порталу Tut.by, что семья не распространяла этот призыв – родные хотят провести прощание в узком кругу. 34-летний Тарайковский погиб во время акции протеста, начавшейся после объявления данных официальных экзитполов.

По версии МВД, он пытался бросить в сотрудников ОМОН взрывное устройство, которое сдетонировало в его руках. Его родные говорят, что у Тарайковского при себе был только телефон. Протестующие выдвигали версию, согласно которой, он погиб из-за попадания светошумовой гранаты – из-за них пострадали многие демонстранты. Группа Conflict Intelligence Team провела свое расследование и полагает, что мужчина получил пулевое ранение – на это указывают кадры видео, на котором супруга Тарайковского его опознала.

Масштабные акции протестов и всеобщая забастовка предприятий начались в разных городах Белоруссии после того, как было объявлено о победе на выборах Александра Лукашенко. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы



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