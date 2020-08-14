Легкоатлет из Уганды побил мировой рекорд в беге на 5000 метров

На этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Монако Джошуа Чептегеи пробежал дистанцию за 12 минут 35 секунд, побив время, установленный эфиопом Кененсиной Бекеле на две секунды. Предыдущий рекорд держался с 2004 года.
2020-08-14T23:06:24+03:00
2020-08-14T23:06:24+03:00
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23:06, 14 августа 2020
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