Дональд Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от коронавируса

При этом глава Белого дома отметил, что российские ученые убрали часть исследований при тестировании препарата и добавил, что в Соединенных Штатах считают важным строго соблюдать систему создания вакцины. Трансляция его выступления велась в Твиттере Белого дома.

В начале этой недели Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. На Западе неоднократно высказывались сомнения в эффективности и безопасности препарата.