Столичный департамент здравоохранения объявил о двукратном снижении смертности от коронавируса в июле

Речь идет о тех случаях, когда инфекция стала основной причиной смерти, — уточняют чиновники. Всего в Москве в прошлом месяце было зафиксировано больше 10,5 тысяч смертей – на 700 больше, чем в прошлом году.
2020-08-14T22:33:16+03:00
2020-08-14T22:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 14 августа 2020
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