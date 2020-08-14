В Москве на 55-ом году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова

На днях сообщалось о ее госпитализации с черепно-мозговой травмой. По словам источника агентства ТАСС, предварительно причиной случившегося был несчастный случай. Муж певицы говорил, что она ударилась головой, упав в ванной.

Легкоступова дебютировала на эстраде в 1985-ом году, а уже спустя два года записала свою самую известную песню – «Ягода-малина».

В разное время Легкоступова служила в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко, а работала в Тульской областной филармонии и была солисткой московского концертного объединения «Эстрада». О дате и месте похорон певицы пока не сообщается.