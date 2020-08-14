Белорусские власти отпустили бойцов ЧВК Вагнер, задержанных в конце июня

Их обвиняли в подготовке массовых беспорядков в преддверии президентских выборов.

32 задержанных россиянина вернулись на родину – они уже пересекли границу и находятся в России. Об этом рассказали в Генпрокуратуре. Там сообщили, что их отпустили по ходатайству генпрокурора России Игоря Краснова – на каких условиях, неизвестно. Агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник пишет, что никаких условий белорусская сторона не выдвинула – это было сделано как жест доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве. Уголовное преследование на родине им не грозит, но россиянам предстоит провести две недели на карантине, после чего смогут поехать домой. Минск объявил о задержании наемников частной военной компании «Вагнер» в конце июля. Российские дипломаты заявляли, что это сотрудники охранного предприятия, которые ехали транзитом через Белоруссию на работу по контракту.

Ранее выдать россиян потребовала Украина. По данным Киева, многие из них участвовали в военных действиях в Донбассе на стороне сепаратистов