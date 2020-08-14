Митинг у правительства Белоруссии закончился минутой молчания

Протестующие постепенно покидают площадь, силовики снимаются с позиций по охране здания, милиция гражданам не препятствует, — сообщает агентство РИА Новости. В очередной день протестов тысячи белорусов вышли в центр Минска, при этом бойцы внутренних войск, окружившие здание, опустили щиты. Участники митинга обнимали их и дарили цветы.

Между тем, сегодня президент Александр Лукашенко в очередной раз прокомментировал протесты, сказав, что акция организуется из-за границы и в них участвуют люди с криминальным прошлым. Лукашенко также призвал силовиков помягче относиться к протестующим и призвал их не бить лежачих.

Крупные акции протеста также ожидаются в ближайшие выходные. Евросоюз намерен внести санкции в отношении руководства страны из-за применения силы против демонстрантов и результатов выборов.