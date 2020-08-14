Спецкора газеты «Коммерсант» оштрафовали на 10 тысяч рублей за футболку в поддержку Ивана Сафронова

Ольгу Алленову признали виновной в нарушении порядка проведения митинга – пишет издание. Журналистку задержали в прошлом месяце во время встречи у СИЗО «Лефортово». На футболке у нее было написано «ШпионоВания» и «Свободу Сафронову». По мнению полицейского, это «является основанием для участия в несогласованной акции». Всего в тот день у следственного изолятора были задержаны более 15 журналистов.
2020-08-14T21:32:39+03:00
2020-08-14T21:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 14 августа 2020
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