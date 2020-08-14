Силовики, задержавшие активиста «Открытой России» в Белоруссии, требовали признаний в организации массовых беспорядков

Об этом сказал вернувшийся на родину координатор движения Игорь Рогов. В интервью агентству «Интерфакс» он пожаловался на избиения. По словам Рогова, ни он, ни его соратник Артем Важенков, который до сих пор остается в Белоруссии, не стали ничего подписывать. Между тем, сообщается, что координатору «Открытой России» вменяют участие в массовых беспорядках. Он в свою очередь утверждает, что просто освещал ход выборов.