Силовики, задержавшие активиста «Открытой России» в Белоруссии, требовали признаний в организации массовых беспорядков

Об этом сказал вернувшийся на родину координатор движения Игорь Рогов. В интервью агентству «Интерфакс» он пожаловался на избиения. По словам Рогова, ни он, ни его соратник Артем Важенков, который до сих пор остается в Белоруссии, не стали ничего подписывать. Между тем, сообщается, что координатору «Открытой России» вменяют участие в массовых беспорядках. Он в свою очередь утверждает, что просто освещал ход выборов.
2020-08-14T21:32:24+03:00
2020-08-14T21:32:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2692751-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 14 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…