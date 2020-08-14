Цепкало допустил возможность участия Лукашенко в новых выборах

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» допустил возможность участия Александра Лукашенко в новых выборах.

Он уточнил, что для этого Лукашенко должен признать победу Светланы Тихановской и согласиться на перевыборы. В этом случае он сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем вступить в гонку за пост главы государства.

«Если Лукашенко сейчас скажет, что готов принять победу Тихановской, и согласится на новые выборы по стандартам ОБСЕ, где он будет таким же, как все, то пожалуйста. Иди по дворам, как мы ходили, агитируй, собирай пикеты в свою поддержку, объясняй людям свою позицию, как ты собираешься строить страну в ближайшие 5 лет. На здоровье», — заявил В.Цепкало.

Он добавил, что в этом случае в стране нужно сформировать независимое временное правительство, туда войдут те, «кто не имеет политических амбиций по участию в президентстве». «Это правительство будет чисто техническим, чтобы в стране не было безвластия. А Лукашенко на равных правах со всеми начинает принимать участие в президентской кампании. Это будет конституционным способом передачи власти. Если же он продолжит узурпировать власть, значит, он является преступником и должен идти под суд», — заключил В.Цепкало.