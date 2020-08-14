В правительстве сменился лидер по доходам

Согласно данным из опубликованных сегодня деклараций, глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заработал за прошлый год почти 600 миллионов рублей. Сайт «Открытые медиа» уточняет, что никто из членов кабинета министров не задекларировал недвижимость за пределами страны, однако, в Администрации президента владельцы жилья за рубежом остались.

В Государственной думе самыми богатыми депутатами вновь стали «единороссы». Самый состоятельный – Григорий Аникеев, у него больше 2 миллиардов рублей. Годовой доход Владимира Путина увеличился на 1 миллион: всего он задекларировал чуть меньше 10 миллионов. Список имущества президента не изменился.