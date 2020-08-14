Минск передал Москве задержанных россиян без каких-либо условий

Источник агентства Интерфакс утверждает, что процедура прошла в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве. Россиянам на родине преследование не грозит, однако, они должны будут просидеть на двухнедельном карантине из-за коронавируса.

33 россиянина, которых белорусские власти называют наемниками ЧВК «Вагнер», были задержаны в конце июля под Минском. Россия настаивала на их возвращении на родину, утверждая, что это сотрудники ЧОП, следовавшие в другую страну проездом. На родину вернулись 32 из 33 задержанных. В соседней республике остался один человек, имеющий, помимо российского, белорусское гражданство.