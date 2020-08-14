Гражданин Израиля рассказал о пытках после задержания в Минске

Гражданин Израиля Александр Фрумен в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о пытках после задержания в Минске.

Он уточнил, что его задержали на проспекте Независимости, возле дома, где он снимал квартиру с женой. Супруги приехали в Белоруссию узнать о своей семье, большинство членов которой были сожжены здесь в 1941 году.

«Нас избили и поместили в автозак, продолжая наносить удары дубинками. При мне избили мальчика-инвалида и женщин. Это происходило в Советском РОВД, и руководил всем его начальник», — отметил А.Фрумен.

Он уточнил, что в РОВД в течение 16 часов задержанных «заставляли находиться в разных неудобных позах, после пяти минут нахождения в которых немеет все тело». «Когда кто-то пытался подвигаться, милиционеры замечали это и снова начинали нас избивать. Внизу под нами была колючая проволока, поэтому если человек падал, то прямо на нее», — рассказал А.Фрумен.

По его словам, милиционеры не давали задержанным никакой еды – только по глотку воды. «Потом нас погрузили в автозак и повезли в Жодино. Грузили, как в поезда в Освенцим — штабелями. Я лежал на других людях, которые теряли сознание. Когда кто-то жаловался, его били дубинками», — отметил А.Фрумен.

Он добавил, что милиционеры начали отпускать антисемитские шутки и снова избили его, когда узнали, что он является гражданином Израиля.

В СИЗО в Жодино А.Фрумена и других задержанных поместили в камеру, рассчитанную на 8 человек. «Нас в ней было 18. Там над нами не издевались», — уточнил он.

А.Фрумен рассказал, что когда сотрудники СИЗО узнали о его израильском гражданстве, то решили отпустить его во избежание проблем. «Они сделали вид, что потеряли мой паспорт и протокол моего задержания, который я отказался подписывать, и выпустили меня после 78 часов задержания», — заключил он.