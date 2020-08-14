В эфире «Эха Москвы» Валерий Цепкало сказал, что если действующий глава государства согласится на это, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом». Цепкало также подтвердил свое намерение вернуться в ближайшее время в Минск. Он готовит документы в Международный суд в Гааге с целью инициировать процесс над Лукашенко.
В Белоруссии не прекращаются акции протеста, начавшиеся после того, как ЦИК отдал победу на выборах Лукашенко.
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии допустил участие Александра Лукашенко в новых выборах
В эфире «Эха Москвы» Валерий Цепкало сказал, что если действующий глава государства согласится на это, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом». Цепкало также подтвердил свое намерение вернуться в ближайшее время в Минск. Он готовит документы в Международный суд в Гааге с целью инициировать процесс над Лукашенко.