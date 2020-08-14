В порту Петербурга силовики изъяли больше 25 килограммов кокаина

Груз прибыл на корабле из Бельгии – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Оперативная информация поступила в Национальное центральное бюро Интерпола от бельгийских правоохранителей. Наркотики нашли в кабине одного из большегрузных автомобилей, которые перевозили на корабле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении причастных к международному наркотрафику.