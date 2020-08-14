В порту Петербурга силовики изъяли больше 25 килограммов кокаина

Груз прибыл на корабле из Бельгии – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Оперативная информация поступила в Национальное центральное бюро Интерпола от бельгийских правоохранителей. Наркотики нашли в кабине одного из большегрузных автомобилей, которые перевозили на корабле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении причастных к международному наркотрафику.
2020-08-14T20:32:53+03:00
2020-08-14T20:32:53+03:00
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20:32, 14 августа 2020
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