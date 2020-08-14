Мосгорсуд рассмотрит жалобу матери Сергея Магнитского на отказ ознакомить ее с новым расследованием гибели ее сына

Партнер фонда Hermitage Capital Иван Черкасов рассказал «Эху Москвы», что Наталье Магнитской стало известно об изъятии следователями образцов тканей погибшего. Проведение экспертизы было скрыто, в независимом исследовании ей отказали. Заседание пройдет в понедельник.

Магнитский погиб в столичном СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. Он заявлял о существовании схем для масштабного хищения бюджетных средств, организованных чиновниками и силовиками.