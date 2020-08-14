Цепкало готовит документы в Международный суд в Гааге с целью инициировать процесс над Лукашенко

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало готовит документы в Международный суд в Гааге с целью инициировать уголовный процесс над Александром Лукашенко. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я готовлю материалы в Международный суд в Гааге. Но это в том случае, если ситуация примет долгоиграющее решение. То есть если Лукашенко будет еще в течение месяца или до зимы держаться у власти, тогда заочный суд. В этом случае, если он выедет за рубеж, понятно, что он будет арестован», — сказал В.Цепкало.

По его словам, именно Лукашенко отдал приказ о жестоком обращении с участниками послевыборных протестов. В.Цепкало сравнил действия силовиков по отношению к протестующим с действиями войск СС. «Мне кажется, Лукашенко чужд Белоруссии с морально-этической точки зрения. Ни один белорус не может нормально воспринимать ту модель поведения, которую Лукашенко навязывает обществу. Кто давал команду таким жестоким образом обходиться с людьми? Естественно, он. Мы понимаем, что ни председатель КГБ, ни министр внутренних дел, ни генеральный прокурор такой команды не давал. В ближайшее время мы узнаем, кто кому отдавал приказы, и это не будет являться секретом», — подчеркнул он.

В.Цепкало добавил, что оппозиция собирается предъявить Лукашенко ультиматум. «Ультиматум будет предъявлен. Сейчас мы пока ожидаем массовых акций протеста. Мы видим, что они нарастают – это уже не остановить. Процесс идет по всей стране. Лукашенко является в глазах абсолютно всех белорусов нелегитимным президентом. Я не представляю, как после всего он будет выходить на телевидение, ездить по предприятиям и проводить совещание в строительной отрасли», — уточнил он.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок с результатом 80,08%. Главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09 % голосов.