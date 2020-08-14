Российские регионы получат 6 миллиардов рублей на ремонт дорог

Как следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина, в числе получателей денег оказались Дагестан, Мордовия, Бурятия, Сахалинская, Тверская и Томская области, Алтайский, Красноярский и Ставропольский край. На эти средства планируется отремонтировать порядка 300 километров трасс и восемь аварийных мостов. Ранее на проблемы с содержанием дорог указывала Счетная плата.
2020-08-14T20:03:36+03:00
2020-08-14T20:03:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 14 августа 2020
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