Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о санкциях против Белоруссии

Ограничительные меры коснутся официальных лиц республики, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в совете ЕС. Сегодня в Брюсселе проходит экстренное заседание по ситуации в Белоруссии. Как ожидается, к вопросу санкций представители Евросоюза могут вернуться на следующей плановой встрече министров 27-28 августа в Берлине.
2020-08-14T20:03:13+03:00
2020-08-14T20:03:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 14 августа 2020
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