Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия, а акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с «приличным криминальным прошлым». При этом Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям силовиков по отношению к протестующим, но призвал их не бить лежачих.