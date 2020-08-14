Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия, а акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с «приличным криминальным прошлым». При этом Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям силовиков по отношению к протестующим, но призвал их не бить лежачих.
2020-08-14T20:02:32+03:00
2020-08-14T20:02:32+03:00
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20:02, 14 августа 2020
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