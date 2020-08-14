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20:01, 14 августа 2020

32 россиянина, задержанных на территории Белоруссии, вернулись в Россию

Они были переданы в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Сообщение Генпрокуратуры приводит агентство РИА Новости. Отмечается, разбираться с ситуацией продолжат компетентные органы. Еще один задержанный, который помимо российского имел и белорусское гражданство, остался на территории страны.

Белорусские власти называли россиян, расположившихся в конце июля в санатории под Минском бойцами ЧВК «Вагнер», которые были заброшены в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. В Москве утверждали, что это сотрудники ЧОП, проезжавшие через Белоруссию транзитом.



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