32 россиянина, задержанных на территории Белоруссии, вернулись в Россию

Они были переданы в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Сообщение Генпрокуратуры приводит агентство РИА Новости. Отмечается, разбираться с ситуацией продолжат компетентные органы. Еще один задержанный, который помимо российского имел и белорусское гражданство, остался на территории страны.

Белорусские власти называли россиян, расположившихся в конце июля в санатории под Минском бойцами ЧВК «Вагнер», которые были заброшены в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. В Москве утверждали, что это сотрудники ЧОП, проезжавшие через Белоруссию транзитом.