Основатель Телеграм обвинил Apple в задержке запуска функций видеозвонков в мессенджере

Соответствующее обновление должно выйти сегодня, в седьмой день рождения приложения. Однако, как написал Павел Дуров, единственная причина, по которой пользователи пока не могут загрузить обновленную версию – это неспособность Apple потратить несколько минут на ее просмотр. По его словам, приложение было отправлено для ознакомления еще несколько дней назад. О том, что Телеграм начал тестировать видеозвонки, стало известно в конце июля.
2020-08-14T19:34:31+03:00
2020-08-14T19:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 14 августа 2020
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