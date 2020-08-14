Основатель Телеграм обвинил Apple в задержке запуска функций видеозвонков в мессенджере

Соответствующее обновление должно выйти сегодня, в седьмой день рождения приложения. Однако, как написал Павел Дуров, единственная причина, по которой пользователи пока не могут загрузить обновленную версию – это неспособность Apple потратить несколько минут на ее просмотр. По его словам, приложение было отправлено для ознакомления еще несколько дней назад. О том, что Телеграм начал тестировать видеозвонки, стало известно в конце июля.