США пообещали отправить на переговоры с Россией в Вену одну из самых серьезных делегаций в истории

Спец-представитель Вашингтона Маршалл Биллингсли отметил, что в нее войдут многие старшие генералы и адмиралы, министерство обороны и министерство энергетики. Он написал в Твиттере, что это показывает, насколько серьезно США к этому относятся, и выразил надежду на то, что Россия настроена соответственно. 16-18 августа запланирована встреча по вопросам стратегической стабильности, в том числе, речь пойдет о будущем контроля над ядерными вооружениями.